Brand Group Alanya Belediyespor’un okullarda öğrencilerle söyleşi buluşmasında bu haftaki durağı A.Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi oldu. Söyleşiye takım menajeri Serdar Esen, başantrenör Serkan Oğuz, pasör Azizcan Ataoğlan ve takım kaptanı Emin Gök katıldı. Konferans salonunu dolduran öğrencilerin yanısıra Okul Müdürü Nazım Garagedik, Beden Eğitimi Öğretmenleri Selami Kepenek ve Çiğdem Dündar Saadet söyleşide hazır bulundu.

KEYİFLİ SOHBET

Öğrencilerin coşkuyla karşıladığı Alanya’nın Efeleri, spor yaşamına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Takım ile ilgili bilgiler veren menajer Serdar Esen’den sonra söz alan başantrenör Serkan Oğuz, maçlara hazırlık süreci, okul ile sporun birlikte nasıl yürütüleceği, düzenli yapılan sporun başarıyı nasıl arttırdığı, başarılı sporcu nasıl olur? Ana başlıklarıyla kariyer, stres yönetimi ve motivasyon konusunda bilgiler verdi.

SORULARI CEVAPLADILAR

Öğrenciler, oyuncular Azizcan Ataoğlan ve Emin Gök’ü soru yağmuruna tuttu. Oyuncular, kendilerine yöneltilen soruları tek tek yanıtladı. Okul yönetimi, Esen, Oğuz ve oyunculara çiçek taktim etti. Takım da okul yönetimine takım forması hediye etti. Öğrenciler, Efelerle hatıra fotoğrafı çektirerek önümüzdeki cumartesi oynanacak Bursa maçına gelme sözü verdi.