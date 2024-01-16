Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda görev alacak hakemleri duyurdu. Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 5. turda yarın saat 17.00’de Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Önemli karşılaşamada düdük Alper Akarsu’da olacak.

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

Alanyaspor’da Kupa Mesaisi Başladı Alanyaspor’da Kupa Mesaisi Başladı

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan