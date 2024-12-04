Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Fethiyespor ile karşılaştı ve rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçerek turu atladı. Maça hızlı başlayan Turuncu Yeşilli ekip, 11. dakikada Nicola Janvier ile öne geçti. Ardından 15. dakikada Jure Balkovec ve 27. dakikada Roni Lopes’un attığı gollerle skoru 3-0’a taşıdı.

Alanyasporlu genç futbolcu Arda Usluoğlu, 80. dakikada takımın dördüncü golünü kaydederek, Alanyaspor formasıyla oynadığı ilk resmi maçında ilk golünü attı. Fethiyespor, 84. dakikada Mehmet Kaan Türkmen ile bulduğu golle maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselmeyi başardı.

Alanyaspor'da genç yeteneklerin gösterdiği performans, takımın geleceği açısından umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.