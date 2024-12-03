Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'un heyecanı bugün başlarken, Alanya'nın iki takımı büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Süper Lig'de yer alan Corendon Alanyaspor, yarın saat 13.00'te kendi sahasında Fethiyespor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Alanyaspor, güçlü ekibi karşısında galibiyet hedefliyor.

Öte yandan, 3. Lig'de mücadele eden Alanya 1221 FSK, yarın saat 13.30'da deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya’nın alt ligdeki temsilcisi, sürpriz yaparak kupada adını duyurmayı umut ediyor.

Her iki takım da Alanya'nın futbolunu temsil etme konusunda büyük bir sorumluluk taşıyor.