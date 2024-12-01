Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'u konuk ederek uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karşılaşma, 8. dakikada Draguş'un attığı golle Trabzonspor'un 1-0 önde başlamasıyla başladı. Ancak Alanyaspor, ilk yarının son dakikalarında önemli bir eşitlik sağladı.

43. dakikada Makouta'nın ceza alanında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı, Hadergjonaj 44. dakikada gole çevirdi ve durumu 1-1 yaptı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Alanyaspor, 50. dakikada Augusto'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçın ilerleyen dakikalarında Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Ancak Trabzonspor'un çabaları sonuç vermedi ve Alanyaspor, karşılaşmayı 2-1 galip tamamlayarak 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Bu galibiyetle Alanyaspor puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor 15 puanda kaldı.