Süper Lig Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında bu akşam Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler takımını GAİN Park Stadyumu'nda konuk edecek. Müsabaka saat 20:30’da başlayacak.

Kupaya bu yıl 4. turdan başlayan turuncu yeşilli ekip, önceki turda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor’u etkileyici bir şekilde 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı. Bu başarıları sonrası Amed Sportif Faaliyetler ile eşleşen Alanyaspor, taraftarlarının desteğiyle galibiyet hedefliyor.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynadığı kritik Gaziantep FK maçından aldığı moral ile sahaya çıkacak; o karşılaşmayı da rahat bir şekilde 3-0 kazanmıştı. Takımın hazırlıkları dün yapılan antrenmanla tamamlandı ve teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde koşu ve top kapma gibi taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Taraftarların da yoğun ilgi göstermesi beklenen maçı kazanarak kupada bir üst tura geçmeyi amaçlayan Alanyaspor için bu mücadele büyük önem taşıyor. Kupanın heyecanı tüm sporseverleri sarhoş etmişken takımın performansı merakla bekleniyor.