TFF Nesine 3. Lig'in 15. hafta maçında Alanya 1221 FK, Milli Egemenlik Stadyumu'nda Bayburt Özel İdarespor’u konuk etti. Mavi beyazlı temsilcimiz, rakibini etkili bir oyunla 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Bayburt Özel İdarespor ise maçın 9. dakikasında  Doğukan Delimehmet’in kaydettiği gol ile öne geçti . Alanya temsilcisi ise ilk golünü 18. dakikada Ali Timurcioğlu ile buldu ve bu golü takip eden dakikalarda Ozan Karabacak’ın attığı ikinci golle durumu 2-1’e getirdi (21’). Ata Kurtuluş’un da sahneye çıkarak attığı golle (34’) farkı 2’ye çıkaran Alanya ekibi, ilk yarıyı rahat bir üstünlükle kapatarak maçı 3-1’lik skorla tamamladı.

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Elde edilen bu galibiyetle puanını toplamda 17’ye çıkaran Alanya 1221 FK, ligdeki sıralamasını da yükselterek sekizinci sıraya yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi