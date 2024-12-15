Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında GAİN Park Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırladı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren turuncu yeşilli takım, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan 3 golle ayrılarak önemli bir üç puan elde etti.

Maçın ilk yarısı golsüz geçerken, ikinci yarının başlama düdüğünden sonra Alanyaspor’un Fidan Aliti'nin frikik golü ile 54. dakikada öne geçtiği görüldü. Bu golden sonra oyunda üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekipte, 83. dakikada Augusto'nun yerine oyuna giren Güney Koreli futbolcu Ui-Jo Hwang, etkili performansıyla dikkat çekti.

dakikada Hwang’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Alanyaspor, hemen ardından gerçekleşen santradan sonra kontra atağa çıktı ve bu atakta Hwang tekrar sahneye çıkarak maçın son dakikasında bir gol daha attı (90'). Böylece skoru 3-0’a taşıyan Hwang, maçın sonucunu belirledi.

Alanyaspor bu galibiyetle puanını 17’ye yükselterek rahat bir nefes alırken; konuk ekip Gaziantep FK ise ligdeki puanını 18’de bıraktı. Maç sonunda taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan turuncu yeşilliler için bu sonuç moral kaynağı oldu.