Alanya’nın Efelerinden Muhteşem Geri Dönüş Alanya’nın Efelerinden Muhteşem Geri Dönüş

Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor haftalar sonra şeytanın bacağını kırdı. Alanyaspor, Fatih Karagümrükspor'u sahasında 2-1 yendi. Alanyaspor'un gollerini Carlos Eduardo (18) ile Oğuz Aydın (83) kaydetti.  
 