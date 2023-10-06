Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor haftalar sonra şeytanın bacağını kırdı. Alanyaspor, Fatih Karagümrükspor'u sahasında 2-1 yendi. Alanyaspor'un gollerini Carlos Eduardo (18) ile Oğuz Aydın (83) kaydetti.
Alanyaspor-Fatih Karagümrük'ü Yendi
Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yendi.
Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor haftalar sonra şeytanın bacağını kırdı. Alanyaspor, Fatih Karagümrükspor'u sahasında 2-1 yendi. Alanyaspor'un gollerini Carlos Eduardo (18) ile Oğuz Aydın (83) kaydetti.
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