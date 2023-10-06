Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58.’si, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Alanya’da başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Halil İbrahim Doğan ve Ferit Can Şamlı yarışacak. Ayrıca Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Duran Akbaş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Çağatay Uçar ve Furkan Gülümgil turda görevli olacak. Alanya-Antalya etabıyla start alacak yarış, 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.Toplam 14 ülkeden 24 takımın katılacağı TUR'da 168 bisikletçi pedal çevirecek. Dev organizasyon, 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ, SPORUN OKULU”

Alanya’nın turizm cenneti bir şehir olduğunu vurgulayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün de; spor, turizm ve sağlık alanında şehrin mihenk taşı olduğunu söyledi. ALKÜ’nün bu alanlarda şehre ve bölgesine büyük katkılar sağladığının altını çizen Rektör Türkdoğan, “Alanya’mızın böyle bir organizasyonda tüm dünyaya tanıtılması bizleri heyecanlandırıyor.

Alanya’mızda startının verileceği 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda iki öğrencimiz yarışmacı olarak, üç öğrencimiz de görevli olarak yer alacaklar. Uluslararası ve ulusal birçok spor organizasyonunda ALKÜ’nün başarıları ve dereceleri tüm Türkiye tarafından takdir ediliyor. ALKÜ, sporun ve sporcunun okulu olduğunu tüm spor organizasyonlarında başarılarıyla ispatlıyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda da yarışmacı öğrencilerimizin başarılı olacağına, görevli öğrencilerimizin de vazifelerini en güzel şekilde yerine getireceğine inancım tamdır. ALKÜ olarak bu gibi spor organizasyonlarında en önde olmaya devam edeceğiz ve bölgemizin spor okulu olduğumuzu en iyi şekilde göstereceğiz.

TUR’un Alanya’mızda başlamasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, eski Dışişleri Bakanımız AK Parti Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’na ve yetkililere teşekkür ediyorum.” dedi.