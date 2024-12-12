Alanya tanıtım çalışmaları, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliği ile yurt içi ve yurt dışında devam ediyor. Tanıtım çalışmaları kapsamında Gazipaşa-Alanya Havalimanı check-in alanına, yolcuları karşılama ve uğurlama görevi görecek dev bir Alanya görseli yerleştirildi. Alanya’nın eşsiz güzelliğini yansıtan görsel, belirli periyodlarla değiştirilecek.

AFSAK’IN DESTEKLERİYLE GÖRSEL OLUŞTURULDU

Tasarımda kullanılan fotoğraf, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAK) Başkanı İlhami Yetkin’in objektifinden çıktı. Yetkin’in yetenekli bakışıyla yakalanan bu kare, Alanya’nın görkemli doğasını, tarihi mirasını, turistik cazibesini ve kruvaziyer turizmi gibi alternatif turizm alanlarını da tek bir görselde buluşturuyor. Alanya’nın marka değerine katkı sağlayacak bu çalışma, şehrin cazibesini dünya ile buluşturma yolunda atılan önemli bir adım oldu.



“ALANYA MARKASINI UNUTULMAZ KILACAĞIZ”

Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na yerleştirilen görselin Alanya’nın tanıtımı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Özçelik, “Alanya, sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda yer alan bu görsel, ziyaretçilerimizin Alanya’nın eşsiz atmosferini hissetmelerini sağlıyor. Misafirlerimiz ayrılırken şehri bu güzelliği ile hatırlayacaklar. Bu önemli çalışmaya katkı sunan başta AFSAK Başkanı İlhami Yetkin’e ve iş birlikleri için TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı yöneticilerine teşekkür ediyorum. Alanya’yı tanıtma çalışmalarımız aynı azim ve kararlılıkla devam edecek” dedi.