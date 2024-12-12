Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ), 12 Aralık 2024 tarihinde Alanya'da çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintilerin amacı, planlı yatırım ve bakım çalışmalarını gerçekleştirmek.
Kesinti programı kapsamında, aşağıdaki bölgelerde belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek:
Alanya,Merkez Asmaca,Merkez Asmaca Mah.,Merkez Bektaş 117,Merkez Bektaş 118,Merkez Bektaş Mah. 117 Sk.,Merkez Bektaş Mah. 118 Sk.,Merkez Büyükhasbahçe 551,Merkez Büyükhasbahçe Mah. 551 Sk.,Merkez Mahmutseydi,Merkez Mahmutseydi Mah. Bölgelerinde 12/12/2024 09:00:00 - 12/12/2024 16:00:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Sebebi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği’ni De Gözeterek Elektrik Kesintisi Yapılacaktır.
Alanya,Merkez Sugözü 1016,Merkez Sugözü Keykubat,Merkez Sugözü Mah. Gümrükçüler Sk.,Merkez
Sugözü Mah. Sugözü Cd Bölgelerinde 12/12/2024 09:30:00 - 12/12/2024 12:30:00 Saatleri Arasında Yatırım Çalışması Sebebi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği’ni De Gözeterek Elektrik Kesintisi Yapılacaktır.
Alanya,Merkez Sugözü Goncaoğlu,Merkez Sugözü Mah. Türk Telekom Kavşağı Bölgelerinde 12/12/2024 13:30:00 - 12/12/2024 16:30:00 Saatleri Arasında Yatırım Çalışması Sebebi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği’ni De Gözeterek Elektrik Kesintisi Yapılacaktır.
Alanya,Merkez Kargıcak 120.,Merkez Kargıcak Mah. 118. Sk.,Merkez Kargıcak Mah. 119. Sk. Bölgelerinde 12/12/2024 13:30:00 - 12/12/2024 15:00:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Sebebi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği’ni De Gözeterek Elektrik Kesintisi Yapılacaktır.