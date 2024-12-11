Alanya'da tapu işlemleri sırasında dikkatli bir inceleme ile dolandırıcılığın önüne geçildi. Noter aracılığıyla dublör vekaletname çıkaran şahısların, Demirtaş Mahallesi’nde bulunan 5 dairenin satışına yönelik girişimleri, Alanya Tapu Müdürlüğü'nde görevli Müdür Yardımcısı Abdulkerim Sağlamel ve Kadastro Teknisyeni Seçkin Seçil Keskin'in titiz çalışmaları sayesinde durduruldu.



Alanya Tapu Müdürü Oğuz Keser’in önerisi ve Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer’in onayı ile başarı belgesi ile ödüllendirilen Sağlamel ve Keskin, bu tür dolandırıcılıklara karşı gösterdikleri hassasiyetle örnek teşkil etti.



Tapu müdürlüğündeki bu olay, gayrimenkul alım-satımlarında dikkat edilmesi gereken noktaları bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşları da sahte vekaletnamelere karşı uyarıyor. Bu tür durumlarda yetkililerin hızlı müdahaleleri son derece önemli olduğunun altı çizildi.