Alanya, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlı havanın ardından, yeni bir haftaya bulutlu bir atmosferle merhaba diyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, bu hafta Alanya'da hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Yer yer az bulutlu havaların da görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise en düşük 12 derece, en yüksek ise 21 derece olarak ölçülecek.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Alanya, bu hafta sonunda açık hava etkinlikleri için uygun bir iklim sunacak. Vatandaşların, hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmaları öneriliyor.

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