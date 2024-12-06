Alanya'da uzun süredir süren siyasi tartışmalar bir kez daha gündeme geldi. ADD Başkanı Zuhal Sirkeli ile Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerde ADD Başkan Yardımcısı ve CHP eski İlçe Başkanı Şevki Türktaş'ın yaptığı açıklamalarla tırmandı. Türktaş, tarafların karşılıklı suçlamaları ve kamuoyuna yansıyan bazı söylemleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Türktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

” Zuhal, görüşmek için davet edilmiş bana beraber gidelim mi dedi. Ben de gidelim dedim. Beraber gittik. Bu tarihi değiştireceksin dedi. Zuhal de tarihin değişmeyeceği söyledi. Dün gittiğimizde hiddetle buraya benim yanımıza niye geldiniz madem tarihi değiştirmeyeceksin gibi bir konuşma geçti. Tarih benim dediğim tarihte olmazsa koşuyu yaptırtmam dedi. Zuhal de yapacağını söyledi. Bunun üzerine bir daha bu kadını buradan içeri almayacaksınız diye emir verdi. Orası belediyenin kiralık bir mülkü. Kimseyi almayacaksın gibi bir ifade kullanamazsın. Bizim bildiğimiz bu, aldığımız terbiye de bu. Yapılan hareketin yanlış olduğunu söyleyeyim. Kimse yardım etmese bile bu koşu yapılır. Ben Zuhal’i tanırım Zuhal, hırslı ve inat. İnadının da peşinden gider. Haklı, alınan bir kararı değiştiremezsin. Zuhal çıktıktan sonra ben 25 senedir neredeydin diye sordum. Daha ne diyebilirdim. Adam bir şeye empoze olmuş. Yapılan hareket yanlış. Zuhal’in yaptığı her şeyin arkasındayım.”