Alanya’da bir dönem Belediye Başkanlığı da yapan işadamı Şevket Tokuş, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Cuma Pazarı’ndaki ofisinden çıkarak Alanya Kalesi’ndeki evine götürmek üzere beklediği araçta bayılan Tokuş, Anadolu Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Tokuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında vefat etti.

Şevket Tokuş, 1980 askeri darbesi sonrasında demokrasiye geçiş sürecinde Alanya’nın Belediye Başkanlığı’nı üstlenmişti. Ayrıca, turizm sektöründe Alaaddin Beach Otel ile sahibi olarak tanınan Tokuş, Alanya Hamdullah Emin Paşa Koleji’nin kurulmasında önemli rol oynamış bir isim olarak biliniyordu.

Tokuş’un cenazesi, bugün günü öğle namazına müteakip Gürses Camii’nden alınarak Bektaş Aile Mezarlığı’na defnedilecek. Taziye ziyareti ise Cuma Pazarı içindeki Lale Plaza önünde gerçekleştirilecektir. Alanya halkı, Tokuş’un anısını yaşatmak ve kendisiyle ilgili duygularını paylaşmak üzere bir araya gelecek.

Yedigün Haber Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Alanya halkına sabır ve başsağlığı dileriz.