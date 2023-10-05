Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan duyuru da Alanya’da birçok mahallede elektrik ve su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi. Büyükşehir, yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

‘’Alanya Kestel Mahallesi Dimçayı Bölgesi’nde CK Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 05.10.2023 tarihi saat 09.00- 16.00 saatleri arasında hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti nedeniyle içme suyu üretim tesislerindeki motorlar çalıştırılamayacağı için Alanya Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Yaylalı, Tosmur, Fığla, Cumhuriyet, Oba (Obagöl mevkii), Bıçakçı, Kuzyaka, İspatlı, İshaklı, Seki, Aliefendi Perşembe 12.00- 23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın kesintilerden etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.’’