Alanya'da yer alan Türkmenoğlu Baklava ve Dondurma'nın yeni şubesi, Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerinde düzenlenen coşkulu bir açılış töreni ile faaliyete geçti. Açılış etkinliğine katılan vatandaşlar, açılış duasının ardından işletmenin sahipleri olan Bilgen ve Sarıöz ailelerinin çocukları Mehmet ve Cansu Bilgen’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Açılışta sunulan baklava ve dondurma çeşitleri katılımcılardan tam not aldı. Yeni şubenin Alanya halkına lezzetli tatlar sunmaya hazırlanması, bölgedeki tatlı severleri heyecanlandırdı. Açılışta ayrıca, işletme sahiplerinin bu yeni şubeyle Alanya'nın tatlı kültürüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yeni şubenin, hem yerel halk hem de turistler için keyifli bir mekan olacağı ifade edildi.



