Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) yönetimi ve kadın kolları, CHP Alanya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Dernek üyeleri, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile bir araya gelerek, şehrin gelişimi ve toplumun ihtiyaçları hakkında düşünce alışverişinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, Alanya'nın geleceği için faydalı projeler ve işbirlikleri gündeme geldi. Dernek başkanları, Başkan Kandemir'e misafirperverliği için teşekkür ederken, "Alanya’mız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz!" mesajını verdiler. Ziyaret, yerel yönetimle dernekler arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

ALSEV, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Bugün, dernek yönetimimiz ve kadın kollarımız ile birlikte CHP Alanya İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulunduk. İlçe Başkanımız Sayın Bülent Kandemir ile samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik.

Şehrimiz ve toplumumuz adına faydalı fikir alışverişlerinde bulunduğumuz bu güzel buluşma için Sayın Başkanımıza ve CHP Alanya İlçe Teşkilatı’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Alanya’mız için hep birlikte çalışmaya devam!’’