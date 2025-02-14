Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinde Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Genel Sekreter Haydar Uyar ve Genel Koordinatör Faruk Nafiz Koçak yer aldı. Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi'nin işleyişini anlatan bir sunum yapılarak, genel kurul üyelerine konseyin ve meclisin çalışmaları tanıtıldı.

ÇOK KAPSAYICI FARKLI SEKTÖRLERDEN GENÇLER YÖNETİMDE TEMSİL EDİLİYOR

Sunumun ardından Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Seçimi gerçekleştirildi. Çok farklı sektörlerden gelen gençler yönetimde temsil ediliyor. Üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, inşaat mühendisi, şehir plancısı, mimar, avukat, iç mimar, spor uzmanı, makine mühendisi, harita mühendisi, yazılımcı, otel işletmecisi, genç girişimciler, odyolog, gibi farklı sektörlerden gençler bir araya geldi.

Bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimde, üniversitelerden, kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve liselerden gelen üye katılımcılar oy kullandı. Seçimler sonucunda yürütme kuruluna Aleyna Kurt, Yasin Doğan, Duygu Okutan, Kaan Kuzucu, Gülseren Erdoğan, Beste Toktaş, Miray Kahraman, Merve Öztürk Örs, Kerime Sağlamer, İlayda Akın, Veysel Örs, Kazım Arı, Batuhan Karaca, Ömer Demir, Fırat Furkan Hazar, Buğra Gönüllü, Ayşe Görgülü, Kamil Sünger, Şadiye Ünal, İlayda Turan, Davut Can Tayyar, Baran Güngör, Osman Çeçen, Gonca Gül Türkyılmaz, Görkem Feyza Çay, Eyüp Şenbahar, Deniz Tekin, Ada Arman ve Polat Ali Keleş seçildi.

Danışma Kurulu'na ise Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Genel Sekreter Haydar Uyar, ALKÜ Öğretim Üyesi Muhammet Necati Çelik, Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Burçin Ünal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Temsilcisi Fatma Gamze Koçak, Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Aksen Uçaner ve Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hasan Sağlamer seçildi.



GENÇLİK MECLİSİNDE DEVİR TESLİM: BAŞKAN KAZIM ARI

Genel kurulun ardından Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan başkanlığında ilk yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkanlık için Kamil Sünger ve Kazım Arı aday oldu. Seçim sonucunda oy çokluğuyla Kazım Arı, Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan yaptığı konuşmada, "Gençler bir demokrasi dersi vermiştir. Gençlik Meclisimiz Alanya’da çok güzel işler yaptı. İki dönem boyunca başkanlığını yapan Mücahit Kaya önderliğinde çok değerli çalışmalar gerçekleştirildi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Alanya’da güzel projelere devam edeceğinden şüphemiz yok. Her sektörden ve farklı kesimlerden gençleri bir araya getirmeye özen gösterdik. Alanya Kent Konseyi'nin misyonu budur. Katılmak isteyen hiç kimseyi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir seçim gerçekleştirildi. Demokratik tavırlarından dolayı gençleri kutluyorum” dedi.

Başkanlığı devreden Mücahit Kaya ise konuşmasında, "Gençlik çalışmalarında yıllardır mücadele veren biri olarak, birlik olduğumuzda çok şeyin değişebileceğini hem yerelde hem de ulusalda gördük. Çalışmalarımızı ayrıştırmadan, uzlaşma içinde yapmaya gayret gösterdik. Eminim ki bizim yükselttiğimiz çıtayı çok daha ileriye taşıyacak bir ekibe devrediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Alanya’da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, güçlenerek devam ediyoruz” dedi.



Yeni başkan Kazım Arı ise, "Başkanımız Mücahit Kaya'ya bu başarılı dönemleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin tecrübelerinden faydalanacağız. Yeni bir döneme başlıyoruz, ekip arkadaşlarımızla önümüzdeki süreçte toplantılarımızı yaparak yol haritamızı belirleyeceğiz.



Ayrıştırmadan, Kent Konseyi’nin mevcut çizgisi doğrultusunda uzlaşmacı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.