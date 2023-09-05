Deniz, kum, güneş derken Alanya, Akadeniz bölgesinin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarının başında geliyor. Alanya gelen yerli ve yabancı turistlerin ise ilk etapta plajların ücretsiz olması en çok dikkat çeken konuların başında geliyor. İsteyen plaja havlusunu atıyor. İsteyen şezlong ve şemsiye kirayalarak gününü gün ediyor. Sizler de deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyorsunuz. İşte Alanya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok beğendiği plajlar...

1. Damlataş Plajı: Plaja giriş ücretsiz. İsteyen şezlong ve şemşiye kiralıyabiliyor. İsteyen havulusunu ve şemşiyesini yanında getirip rahatça denize girebiliyor.

2. Keykubat Plajı: Plaja giriş ücretsiz. İsteyen şezlong ve şemşiye kiralıyabiliyor. İsteyen havulusunu ve şemşiyesini yanında getirip rahatça denize girebiliyor.

3. Kestel-Mahmutlar Sahili: Plaja giriş ücretsiz. İsteyen şezlong ve şemşiye kiralıyabiliyor. İsteyen havulusunu ve şemşiyesini yanında getirip rahatça denize girebiliyor.

4. Cimtur Plajı

5. Okurcalar Plajı

6. İncekum Plajı

7. Avsallar Halk Plajı