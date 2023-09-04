Uluslararası turist sayısına göre ülkeleri en çok ziyaret eden turist sayısına göre yapılan araştırmada en fazla turist alan ülkeler içerisinde ilk 5'te sırasıyla; Fransa, Meksika, ABD, İtalya ve İspanya yer alıyor. Tükiye, Macaristan, Çin ve Hırvatistan'dan sonra listede kendisine 9'uncu sırada yer buldu. Veriler göre Türkiye'yi 15 milyon 971 turist ziyaret ettiği kaydedildi. 

Değirmenci’den açıklama! 31 Aralık son gün Değirmenci’den açıklama! 31 Aralık son gün

1    Fransa    117,109,000
2    Meksika    51,128,000
3    ABD    45,037,000
4    İtalya    38,419,000
5    İspanya    36,410,000
6    Macaristan 31,641,000
7    Çin    30,402,000
8    Hırvatistan 21,608,000
9    Türkiye    15,971,000
10    Danimarka 15,595,000
 