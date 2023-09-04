Uluslararası turist sayısına göre ülkeleri en çok ziyaret eden turist sayısına göre yapılan araştırmada en fazla turist alan ülkeler içerisinde ilk 5'te sırasıyla; Fransa, Meksika, ABD, İtalya ve İspanya yer alıyor. Tükiye, Macaristan, Çin ve Hırvatistan'dan sonra listede kendisine 9'uncu sırada yer buldu. Veriler göre Türkiye'yi 15 milyon 971 turist ziyaret ettiği kaydedildi.

1 Fransa 117,109,000

2 Meksika 51,128,000

3 ABD 45,037,000

4 İtalya 38,419,000

5 İspanya 36,410,000

6 Macaristan 31,641,000

7 Çin 30,402,000

8 Hırvatistan 21,608,000

9 Türkiye 15,971,000

10 Danimarka 15,595,000

