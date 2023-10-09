Alanya Belediyesi tarafından 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde ‘En Ağır Avokado Yarışması’ yapıldı. Geçtiğimiz yıl 610 gramlık ağırlığın tespit edildiği yarışmada bu yıl rekor geldi. Mahsulüne güvenen 13 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada hassas tartıyla yapılan ölçümler neticesinde Ünal Serkan Akçocuk’un ürettiği avokado 831 gramlık ağırlığıyla birinci oldu. Akçocuk, 10 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Akçocuk’un mahsulüne en yakın avokadoyu yetiştirerek ikinciliği 760 gram ile Ramazan Aslan aldı. Aslan da, 7 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Üçüncülük ise 756 gram ağırlıkla Ramazan Ocak’ın oldu. Ocak, 5 bin TL ödül kazandı. Kazananlar ödüllerini Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen’in elinden aldılar.