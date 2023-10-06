Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen imza protokolüne, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Antalya Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz katıldılar. Protokol ile Avsallar eski belediye hizmet binasının Alanya Belediyesi’ne devredilmesi karşılığında Konaklı Mahallesi’nde 24 derslikli ortaokul binası Alanya Belediyesi tarafından yaptırılarak milli eğitime devredilecek.