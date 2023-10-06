Alanya Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük beğeni toplayan Tropikal Meyve Festivali bu yıl 2. kez kapılarını Alanya Belediye Sarayı arkasında ziyaretçilerine açtı. Geçtiğimiz yıl ‘Avokado’ teması ile ziyaretçilerine kapılarını açan festival, bu yıl da ‘Avokado ve Mango’ teması ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ziraat Odası, Alanya Avokado Üreticileri Birliği, Alanya Muz Üreticileri Birliği, Metro, Kristal Endüstriyel, Polen Gıda ve Alaiye Su sponsorluğunda vatandaşları karşıladı. Cumhuriyetin 100. yılının ana tema olarak işlendiği festivale Dr. Ender Saraç, Suna Dumankaya, Elif Korkmazel, Nevin Aydın Us, Haldun Tüzel gibi önemli isimler katıldı.

MANGO VE AVOKADO HASADI İLE BAŞLADI

3 gün sürecek festival, Dr. Ender Saraç, Suna Dumankaya, Elif Korkmazel, Nevin Aydın Us ve Haldun Tüzel gibi isimlerin günün ilk saatlerinde avokado ve mango hasadı yapmasıyla başladı. Dalından topladıkları taze avokado ve mango hakkında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den bilgiler alan katılımcılar, tropikal bitkilerin tohumdan hasada kadar geçen süreçleri hakkında önemli anekdotlar edindiler.

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hasat etkinliğinin ardından Alanya Belediye Sarayı arkasında resmi açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Antalya İl Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, oda ve dernek başkanları, protokol üyeleri, vatandaşlar katıldı.

“TURİZMİN YANI SIRA TARIMLA DA ÖN PLANA ÇIKIYORUZ”

Açılış, törenin ardından protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve ülke çapında büyük beğeni toplayan festivalimizin ikincisini ‘Avokado ve Mango’ teması ile gerçekleştiriyoruz. Alanya’mız, turizmin yanı sıra tarımsal üretimi ile de ön plana çıkan bir şehir haline geldi. Bu tarımsal üretimde tropikal meyvelerinde büyük bir yeri ve katma değeri var” dedi.

“TÜRKİYE’DE ÜRETİMİN YÜZDE 80’İNİ ALANYA’DA”

“Festivalimizde 2 ürünü birden işleyeceğiz” diyen Başkan Yücel, “Avokado Alanya’da en çok üretimi yapılan tropik meyve. Avokado denince akla Alanya gelmektedir. Alanya’mızın yılda yaklaşık 120 milyon adet avokado potansiyeli var. Avokado yetiştiriciliğinde Türkiye üretiminin yüzde 70-80’ini Alanyalı üreticiler karşılamaktadır. İç pazar arzının karşılanmasının yanı sıra her yıl yaklaşık 12 ülkeye Alanya’dan avokado ihraç etmekteyiz Mango, Alanya’mızda hızla yaygınlaşan bir ürün. İhracat kapasitesi olan ve katma değeri yüksek bir tropikal meyve. Şu anda 400 üreticisi ve bin 700 hektar üretim hacmi var. Raf ömrünün uzunluğu, hızlı verim alınması ve ekonomik getirisinin yüksekliğiyle mango, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Hızlı bir şekilde Alanya’mızda üretim kapasitesinin artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“TARIM ÜRÜNLERİNİN KALİTESİNİ VE ÜRETİM HACMİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”

“Her alanda olduğu gibi kentimizin lokomotifi sektörlerinden olan tarım sektörü için de öncülük ederek, üreticilerimizi ve tarım paydaşlarımızın her daim yanında olduk” diyen Başkan Yücel, “Tarımsal üretimin milli güvenlik meselesi olduğu bilinciyle tarımsal üretime her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Alanya Belediyesi olarak Alanya’yı tarımıyla da ön plana çıkarmak, çiftçi ve üreticilerimize destek vermek, kentimizde yetişen ürünlerden elde edilen ekonomik payı arttırmak, Alanya’da yetişen tropik ürünlerin aromasını ve kalitesini yükseltmek, Alanya’yı tarımın ve tropikal ürünlerin merkezi yapmak amacıyla bu festivali düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HOBİ BAHÇESİ VE TROPİK MEYVE TANITIM MERKEZİ KURDUK”

Turizm ve tarım cenneti Alanya’da iklimin elverişliliği dolayısıyla 38’i aşkın çeşitte tropikal ürün yetişmekte olduğunu ve bunların yaklaşık 20’sinin piyasa değeri olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Muz, avokado, yenidünya, papaya, ejder, mango, çarkıfelek, yıldız, kivi, ağaç kavunu gibi ekonomik değeri olan tropikal ürünlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Alanya’mızda tropik ürünleri tanıtmak amacıyla Elikesik Mahallemizde 40 dönüm arazi üzerinde Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezimizi kurduk. 7 bin metrekare örtü altı serada adaptasyonunu sağlamış 38 tane tropikal ürünümüzden ekonomik anlamda gelir getiren 20 çeşit tropikal ürünümüzü yetiştireceğiz. Seramızda yerli ve yabancı ziyaretçilerimize tropik meyvelerin nasıl yetiştirildiğini ve bu ürünlerin tanıtımını yapacağız. Kısa süre sonra hizmete açacağımız Tropikal Meyve Tanıtım Merkezimizin Alanya’mıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ORTAK AKIL VE İŞBİRLİĞİ İLE DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ”

“Alanya uygun iklim koşulları nedeniyle tropikal meyvelerin yetiştirilebildiği nadide şehirlerden birisi” diyen ALTSO Başkanı Eray Erdem de, “Biz de ALTSO olarak Alanya Muzu, Alanya Avokadosu, Alanya Yeni Dünyası bu tropikal ürünlerin tescilini yaptırdık. Yine 2022 yılında Keçiboynuzu meyvesinin tescili için çalışmalara başladık. Yetişen çok sayıda ürünün yanı sıra yetişme fırsatı bulunan bu yeni ürünlerin de desteklenmesiyle Alanya deniz, kum, güneşin yanına zengin tarım ürünlerini de eklemiştir. Bu nedenle bu festivalin paydaşlarına olduğu kadar bu şehirde yaşayan her bireye katkısı olmuştur. Alanya’mızda ortak akıl ve işbirliği içerisinde büyük hedeflere ulaşılmasında hiçbir engel yoktur. Bu işbirliğinin oluşmasında büyük emekleri bulunan Kaymakamımız Fatih Ürkmezer’e, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İKİ YILDIR BU FESTİVALİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

“İnşallah Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’i daha büyük, daha iyi yerlerde görürüz” diyerek konuşmasına başlayan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Bu organizasyonun yıllarca heyecanını taşıdık. Bizler Başkanımıza bu festival için müracaat ettik, planımızı anlattık ve hiç düşünmeden hayata geçirdi. Şimdi de üreticilerimize eğitim desteği sağlayacak Hobi Bahçesi ve Tropikal Bitki Üretim Merkezi kuruyor. Allah kendisinden razı olsun” dedi. Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de, “Bizim en büyük arzumuz böyle bir festival düzenlemekti. Büyük mücadele ettik. Bizim en büyük fırsatımız Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel. Bize çok faydası oluyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

KAYMAKAM ÜRKMEZER’DEN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

“Alanya aslında turizmiyle ön plana çıksa da tarım da gerçekten tüm Türkiye’ye hitap edecek düzeyde gelişmiş durumda” diyen Kaymakam Fatih Ürkmezer de, “Alanyalı çiftçilerimiz muzla başlayan özellikle tropikal meyvelerin üretimi ve yaygınlaşması için Başkanımız Adem Murat Yücel’in destekleriyle güzel işler yapıyorlar. Ekonomimize de büyük bir katkısı var. Bu işle iştigal olan tüm herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VALİ HULUSİ ŞAHİN: “BU BİR BAŞARI HİKAYESİDİR”

Üretilen avokado ve mangonun cazibesi ve katma değeri yüksek ürünler olduğunu belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin de, “Bu ürünlerin Alanya’mızda üretilmesi ekonomik olarak belli bir noktaya gelmesi büyük emeklerin sonucu. Bunlar bu coğrafyaya yabancı ürünler. Bunları burada üretmek için ciddi bir mesai, sermaye ve gayret gerekiyor. İşini sevmek gerekiyor. Alanyalı çiftçilerde hepsi var. Üzerine Belediyemizin de, Kaymakamlığımızın da gayreti ile bu başarı hikayesi çıkıyor. Çok ciddi satış rakamları var. Bu bölge eskiden sera ile bilinirdi, bütün Alanya’da ne kadar sebze tarımı varsa, ne kadar geliri varsa açık alanda yapılan muzun getirisinin gerisinde kalıyor. Demek istediğim, bu tür tropikal meyvelerin katma değeri çok yüksek. Avokado ve mangonun Pazar payları hızla yükseliyor. Özellikle Mangoda çok ciddi bir potansiyel var. Üstelik su tüketimi konusunda da çok uygun. Sürdürülebilir tarımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de benimsemeliyiz. Bu festivali yapan, tropikal ürünlerin gelişmesini sağlayan Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyorum. Bu festival Alanya’ya çok yakıştı. Gastronomi de ile bunu harmanlayarak gelirimizi artıralım” diye konuştu.

TROPİKAL MEYVELERLE SAĞLIK VE GÜZELLİK SIRLARI PAYLAŞILDI

Konuşmaların ardından Başkan Yücel, Vali Şahin ve protokol üyelerine alanı gezdirerek ürünlerin ve festivalin tanıtımını yaptı. Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya’da alanı dolduran vatandaşlar için tropikal meyvelerle yapılabilecek güzellik sırlarını paylaştı. Dr. Ender Saraç da tropikal meyvelerin sağlığa etkilerini ve doğru tüketim sırlarını vatandaşlara aktardı.

ALANYA’NIN EN AĞIR MANGOSU BELLİ OLDU

Festivalin ilk günü etkinlikleri yapılan En Ağır Mango Yarışması ile son buldu. Ürününe güvenen 12 çiftçinin katıldığı yarışmada 10 bin TL, 7 bin TL ve 5 bin TL’lik ödüller belirlendi. 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibi ise 2 kilo 94 gr’lık mangosu ile Mustafa Kaya adlı çiftçi oldu. 2 Kilo 92 gr ile 2. Abdurrahman Yıldırım 7 bin TL’lik ödülü, 1 kilo 944 gr ile de Duran Yıldırım 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Festival yarın ünlü aşçılar Araz Aknam, Maria Ekmekçioğlu, Şerife Aksoy’un düzenleyeceği etkinliklerle devam edecek. Ayrıca yarın da En Güzel Tropikal Bahçe Yarışması Ödül Töreni düzenlenecek.

