Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun amcaları Ali Çavuşoğlu'nun, 91 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Alanya’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Ali Çavuşoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ali Çavuşoğlu’nun cenazesi yarın (cumartesi) Türkler Mahallesi, Arabi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Türkler Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.