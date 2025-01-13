Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. yarısındaki 3. maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, Adilcevaz'da Türşad Spor Kulübü'ne konuk oldu. Heyecan dolu geçen karşılaşmanın setleri 16-25, 21-25, 25-23, 25-23 ve 6-15'lik sonuçlarla sona erdi. Alanya ekibi, zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti.

Bu galibiyetin anlamı ise daha da derin. Geçtiğimiz günlerde baba olan Bulgar oyuncu Georgi Seganov, dünyaya gelen bebeğine bu zaferi armağan etti. Takım arkadaşı ve kulüp üyeleri, Seganov'un mutluluğunu paylaşarak bu anı özel kıldılar.

Alanya'nın Efeleri, bu galibiyetle hem ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşırken hem de takım ruhunu pekiştirmiş oldu.