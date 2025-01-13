Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Sivasspor ilk yarıda bir kez öne geçmesine rağmen Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Sivasspor’un Koita’nın 3. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Ancak ev sahibi ekip, 29. dakikada yine Koita ile aradığı gole ulaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor, maçın 56. dakikasında golcü oyuncusu Cordova’nın Makouta'nın asistini değerlendirerek şık bir kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirerek eşitliği sağladı. Bu sonuçla maçı tamamlayan Alanyaspor, Süper Lig’deki yenilmezlik serisini dört maça çıkarırken puanını 22'ye yükseltti. Sivasspor ise bu beraberlikle 20 puana ulaşmış oldu.