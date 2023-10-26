Axa Sigorta Efeler Ligi 3. hafta müsabakaları dün oynandı. Üçüncü haftada Bursa deplasmanına giden Brand Group Alanya Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada ligin lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Maça BG Alanya Belediyespor, etkili bir oyunla başladı ve ilk seti 15-25 alarak 1-0 skor üstünlüğünü yakaladı. İkinci sette toparlanan ev sahibi ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu seti 25-15 alarak 1-1 eşitliği sağladı. Bursa temsilcisi üçüncü seti de bloklardaki başarılı oyunu ile 25-20 alarak 2-1 skor üstünlüğünü yakaladı.

Deplasmanda oynayan Alanya temsilcisi dördüncü sette başarılı bir oyun sergiledi. Geriye düşen ev sahibi ekibin, hakemlere şiddetli şekilde sık sık itirazda bulunduğu bu sette Alanya Belediyespor, sayı üstünlüğünü set sonuna kadar elinde bulundurdu ve bu seti 25-20 alarak skora yeniden eşitlik (2-2) getirdi. Maçın kazananı karar setinde belli oldu. Karar setine başarılı bir oyun ortaya koyan kırmızı beyazlı ekip, bir ara 5 sayılık fark yakalasa da ev sahibi ekip Bursa BŞB, bu farkı bir sayıya kadar düşürdü. (13-14) Ancak bu son seti 15-13 ile üstün geçmesini bilen Brand Group Alanya Belediyespor, maçı 3-2 kazandı. Alanya Belediyespor, ligin 4. hafta mücadelesinde 29 Ekim Pazar günü Hatay Büyükşehir Belediyespor’u Alanya’da misafir edecek.

KAYNAK: Alanya Postası