Yılda ulusal ve uluslararası ölçekte 65 spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya, her yıl 14 farklı kategoride farklı bölge ve ülkelerde sorumluluk ve etik ilkeleri, sporun toplumla bütünleşmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, psiko-fiziksel refah ve sporun toplumla tam entegrasyonu konusunda araştırmalar yapan ve Dünya Başkenti, Avrupa Başkenti, Bölge, Şehir, Ada, Topluluk ve Spor Kasabası gibi ödüller veren Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı için "Akdeniz’in Spor Başkenti" kenti olmak için aday gösterildi.

“ALANYA ADINA GURURLU VE MUTLUYUZ”

Alanya için bu unvanın büyük önem arz ettiğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yıllarca hep Alanya’nın sporun ve sporcunun başkenti olduğunu söyledik, onlarca spor faaliyetine ev sahipliği yapmanın gururu ile yaşadık. Bugün de duygularımızı perçinleyecek güzel adıma tanık olduk. Umuyoruz ki bu unvanı kentimize kazandıracağız. Tüm Alanya halkı adına gururlu ve mutluyuz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

ALANYA İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ACES Europe’nin resmi sitesinde de yer alan duyuruda Alanya için şu ifadelere yer verildi: “Akdeniz kıyısında yer alan Alanya, son zamanlarda spor ve açık hava etkinlikleri için önemli bir merkez haline geldi. Çarpıcı plajları ve tarihi mekanlarıyla ünlü bu büyüleyici şehir, 2024 Akdeniz Spor Başkenti adaylığı sayesinde artık daha da tanınıyor. Yıl boyunca hoş bir iklime sahip olan Alanya, çok çeşitli spor ve eğlence etkinlikleri için ideal bir ortam sunmaktadır. Rüzgar sörfü ve yelken gibi su sporlarından dağ bisikletine ve Toros Dağları'nda yürüyüşe kadar Alanya, fitness ve fiziksel aktivite tutkunu herkes için için bir şeyler sunmakta. Alanya ayrıca birinci sınıf stadyumlar, tenis kortları ve golf sahaları dahil olmak üzere modern spor tesislerine de önemli yatırımlar yapmış durumda. Bu mekanlar uluslararası yarışmalara ve antrenman kamplarına ev sahipliği yaparak Alanya'yı birinci sınıf antrenman ortamları arayan sporcular için tercih edilen bir destinasyon haline getiriyor.”

ALANYA’YI ZİYARET EDECEKLER

Başkan Yücel, değerlendirme için Avrupa Komisyonu, UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün resmi ortağı konumunda bulunan ACES Europe yetkililerinin Alanya’yı ziyaret edeceklerini belirtti. 13-15 Kasım tarihlerinde Alanya’da olacak heyette ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupattelli, heyet üyesi Sayın Fabrizio Santangelo ve ACES Türkiye Delegesi, Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır yer alacak.