Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Tur eşleşmeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kuralara göre Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Belediye Kütahyaspor ile eşleşirken 3. Lig temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor ise Bandırmaspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:

Ankaragücü - Malatya Arguvan SK

Bandırmaspor - Alanya Kestelspor

Boluspor - Karaman FK

Adanaspor - Hacettepe 1945 SK

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediye Spor

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor FK

Ümraniyespor - Orduspor 1967

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu

Kırşehir FK - 23 Elazığ FK

Somaspor - Talasgücü Belediye Spor

Arnavutköy Belediye Spor - Gölcükspor

İstanbulspor - Kepez Spor

Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediye Spor

Düzcespor - Kuşadasıspor

Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor

Menemen FK - Nevşehir Belediye Spor

Etimesgut Belediyespor - Bigaspor

Tuzlaspor - Çankaya SK

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Afyonspor - Muş 1984 Muş Spor

Antalyaspor - 52 Orduspor FK

Manisa FK - Pazarspor

İnegölspor - Belediye Derince Spor

Sivasspor - Artvin Hopaspor

Karacabey Belediye Spor - Bornova 1877

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevne Spor

Hatayspor - Sarıyer

Altay - Aliağa Futbol A.Ş.

Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor

Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor

Kırklarelispor - Karaköprü Belediye Spor

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor

Konyaspor - Erbaaspor

Kayserispor - Iğdır FK