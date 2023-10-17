Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Tur eşleşmeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kuralara göre Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Belediye Kütahyaspor ile eşleşirken 3. Lig temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor ise Bandırmaspor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:
Ankaragücü - Malatya Arguvan SK
Bandırmaspor - Alanya Kestelspor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe 1945 SK
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediye Spor
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor FK
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu
Kırşehir FK - 23 Elazığ FK
Somaspor - Talasgücü Belediye Spor
Arnavutköy Belediye Spor - Gölcükspor
İstanbulspor - Kepez Spor
Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediye Spor
Düzcespor - Kuşadasıspor
Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor
Menemen FK - Nevşehir Belediye Spor
Etimesgut Belediyespor - Bigaspor
Tuzlaspor - Çankaya SK
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Afyonspor - Muş 1984 Muş Spor
Antalyaspor - 52 Orduspor FK
Manisa FK - Pazarspor
İnegölspor - Belediye Derince Spor
Sivasspor - Artvin Hopaspor
Karacabey Belediye Spor - Bornova 1877
Fethiyespor - Tokat Belediye Plevne Spor
Hatayspor - Sarıyer
Altay - Aliağa Futbol A.Ş.
Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor
Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor
Kırklarelispor - Karaköprü Belediye Spor
Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor
Konyaspor - Erbaaspor
Kayserispor - Iğdır FK