2015 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde mayına basmak suretiyle şehit olan emniyet amiri Halil İbrahim Aksoy’un annesi Emine Aksoy, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan bu kayıp, özellikle şehit anneleri arasında derin bir acı yarattı.

Merhume Emine Aksoy’un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Asri Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Belediye Mezarlığı’na defnedilecektir.

Yedigün Haber ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.