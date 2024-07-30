Alanya Belediyesi 2025-2029 Strateji Planı hazırlık çalışmaları sürüyor. Kenti tüm paydaşlarıyla kucaklayıcı, bilimsel yöntemlerle hazırlanan strateji plan, bir yandan kentteki kurum, kuruluş, meslek odaları, dernek ve alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen dış paydaş odak grup toplantıları ile devam ederken bir yandan da anket aracılığıyla vatandaşların fikirleri soruluyor.



ALANYA’NIN YOL HARİTASINI VATANDAŞLAR BELİRLİYOR

Alanya Belediyesi web sitesi üzerinden yapılan anket, Çözüm Masası aracılığıyla vatandaşlara birebir ulaşılarak, gerçekleştiriliyor. Strateji Plan sürecine halkın da katkı sunması sağlanarak bir ilke imza atılırken, vatandaşlar Alanya’nın gelecek 5 yıldaki yol haritasında söz sahibi oluyor. Anket kapsamında vatandaşlara, Belediyenin ürün ve hizmetlere ilişkin düşünceleri, Alanya’da hangi alandaki çalışmalara ağırlık verilmesi gibi konularda sorular yöneltiliyor.



ÇÖZÜM MASASI EKİPLERİ VATANDAŞLARIN FİKİRLERİNİ ALIYOR

Çözüm Masası ekibi, Belediye Kapalı Salı Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. Anket yaparak, halkın fikir ve görüşlerini alan ekipler, farklı bölgelerde çalışmalara devam edecek. Buna göre, 31 Temmuz Çarşamba Konaklı Çarşamba Pazarı’nda, 1 Ağustos Perşembe Atatürk Anıtı önünde, 5 Ağustos Pazartesi Cikcilli Mahallesi’nde, 6 Ağustos Salı ise Mahmutlar Salı Pazarı’nda stant açılacak.



ANALİZ VE RAPOR HAZIRLANMASI SÜRÜYOR

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü ve ALKÜ İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçancı yönetiminde yürütülen strateji plan hazırlık çalışmaları tüm dış paydaş odak grup toplantılarının tamamlanmasının ardından anket sonuçlarıyla desteklenerek, Alanya’nın gelecek 5 yılını kapsayan yol haritası belirlenecek. Uzmanlar ve akademisyenler tarafından oluşturulan alt komisyonlar aracılığıyla detaylı analizler ve raporlar hazırlanmaya devam ediyor. Bu raporlarda strateji planlama ekibi tarafından değerlendirilerek nihai plana entegre edilecek, stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek nihai plana entegre edilecek.