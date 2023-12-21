Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakam Fatih Ürkmezer ile beraber oda başkanlarıyla bir araya geldi. Oda başkanlarının taleplerini dinleyen Başkan Yücel, çözüm önerilerini paylaştı. Yücel, "Kaymakam Ürkmezer ve oda başkanlarımızla bir araya geldik. Başkanlarımızla verimli bir toplantı gerçekleştirirken, odalarımızdan gelen talepleri dinledik, çözüm önerilerimizi paylaştık. "Alanya'mız için çalışmaya, üretmeye, ürettikçe gelişmeye, geliştikçe hizmet etmeye devam edeceğiz. Birliğimiz daim olsun" dedi.

"İL GEREKSİNİMİ HAD SAFHAYA ÇIKTI"

Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya da, "Alanya'mızdaki esnaflarımızın temsilcileri olarak oda başkanları olarak yaptığımız istişarelerin sonucunda yaptığımız en önemli tespit, artık Alanya'mıza ilçe gömleği dar gelmektedir. Kış nüfusuyla yaklaşık 400 bin, yaz nüfusuyla 1 milyon kişinin yaşadığı, ekonomisiyle, araç sayısıyla, tarımıyla, turizmiyle ilçemiz artık ilçe statüsüyle çok zor şartlarda yönetilmekte ve ivedilikle şehrimiz il olmalıdır. Ülkemizdeki birçok ilden daha büyük, bağlı olduğu ile 140 kilometre uzaklıkta olan ilçemiz, özellikle Büyükşehir Yasası'ndan sonra il gereksinimi had safhaya çıkmış ve şehrimizin il olması elzem hale gelmiştir. İlçemizdeki binlerce esnafın temsilcisi olan oda başkanları olarak bizler, ilçemizin il yapılmasını, mahalle statüsündeki bazı mahallelerimizin ilçe yapılmasını daha verimli yönetilebilirlik açısından siyasi iradeden talep etmekteyiz" diye konuştu.