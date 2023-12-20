İYİ Parti’den Alanya Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mehmet Şahin geçtiğimiz günlerde adaylık açıklaması sırasında ilginç bir vaatte bulundu. Başkan Adayı Şahin konuşmasında, “Bir de Çözüm Masası var şimdi. Arkadaşlar ben Çözüm Masası falan bilmem. Direkt çözüm ben olacağım. Beni arayacaksınız.” demişti.

Mehmet Şahin’in bu vaadi kafaları karıştırdı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hayata geçirdiği Çözüm Masası son mecliste onaylanan faaliyet raporuna göre 2022 yılında 211 bin 548 çağrı almış. Yüzde 99 başarı oranı yakalayarak gelen isteklerin neredeyse tamamı karşılanmış. Bu durumda Mehmet Şahin’in günde 548, hiç uyumadan her saat 24 telefon görüşmesi yapması gerekecek.