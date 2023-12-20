Üretken Belediyecilik anlayışı ile yola çıkan ve her mahallede çocuk parkı olması için harekete geçen Alanya Belediyesi; Yenice, Türkler, Toslak ve Soğukpınar mahallelerinde dört yeni parkın yapımını daha tamamladı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel parklarla ilgili, “Projelerimiz arasında en önemli yerlerden birisini de daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. Kentimizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın sosyal yaşam alanlarını arttırmak için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.