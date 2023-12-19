Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, salı ve çarşamba günleri kuvvetli yağış beklenmiyor. Ancak perşembe gününden itibaren tüm yurdu sağanak yağış ve kar yağışı kaplayacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN 0°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 0°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN -7°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN 2°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu