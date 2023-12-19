Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, salı ve çarşamba günleri kuvvetli yağış beklenmiyor. Ancak perşembe gününden itibaren tüm yurdu sağanak yağış ve kar yağışı kaplayacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu

HATAY 6°C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN 0°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 0°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -10°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN -7°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN 2°C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Az bulutlu

KAYNAK: Alanya Postası