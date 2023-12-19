Eğitime ve bir çok alana verdikleri desteklerle isimlerinden çokca bahsettiren Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD), çiftçileri de unutmadı. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ALYİD Yönetimi, Alanya Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte yaptıkları iş birliği ile Alanya’da örtü altı üretim yapan çiftçilere destek amaçlı termometre dağıtımı gerçekleştirdi.

‘’Çiftçilerimizi Önemsiyoruz’’

ALYİD’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

‘’ Alanya Yenilikçi İş İnsanları (ALYİD) olarak Alanya Ziraat Odası Başkanlığı ile yaptığımız iş birliği neticesinde kış aylarında özellikle örtü altı üretim yapan çiftçilerimize destek amaçlı olarak yaptırdığımız ‘’TERMOMETRE’’leri Alanya Toptancı Hali Derneğimizle istişare ederek dağıtmaya başladık.

Termometreleri ulaştıramadığımız değerli çiftçilerimiz Alanya Ziraat Odası’ndan ücretsiz temin edebilirler.’’