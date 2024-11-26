Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde bulunan bir otelde, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otelin önemli bir kısmını etkisi altına alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangın sonucunda otelin birçok odası kullanılamaz hale geldi ve bina önemli ölçüde hasar gördü. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir otel çalışanı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay anında otel çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde, oteldeki tüm misafirler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Neyse ki, yaşanan bu üzücü olayda can kaybının olmaması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.



Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle titizlikle araştırıldığını ve yangının nedeninin en kısa zamanda belirlenmeye çalışıldığını bildirdi.