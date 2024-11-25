Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 24-25 Kasım 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, toplamda 1.376 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 132 araca çeşitli nedenlerden dolayı 566.593 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kurallara uymayan 22 araç trafikten men edilirken, 4 araç ve 1 şahıs da yakalandı.



Bu tür uygulamaların sürücülerin dikkatini artırmayı ve trafik güvenliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uyması konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.