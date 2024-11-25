Alanya’nın Akçatı Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli fırtına, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir evin çatısını uçurarak büyük hasara yol açtı. Bir vatandaşa ait inşaat halindeki evin çatısı, fırtına nedeniyle yerinden söküldü ve park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olay, çevredeki vatandaşlarda korku ve paniğe yol açarken, fırtına sonucu meydana gelen hasar ciddi boyutlarda oldu. Neyse ki, olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak, aracın üzerinde oluşan maddi hasar dikkat çekti. Yetkililerin durumu değerlendirerek gerekli önlemleri alması bekleniyor.

KAYNAK: Yeni Alanya