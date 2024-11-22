Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden uyuşturucu ticareti davasında tutuksuz sanık M.Ö. ve tutuklu sanık K.G., 25 Temmuz 2023 tarihinde Dinek Mahallesi’nde bulunan bir su deposunda eroin içtiklerini açıkladı. Sanık M.Ö., uyuşturucu ticaretiyle ilgisinin olmadığını, yalnızca eroin ve metamfetamin kullandığını belirtti. K.G. ise, M.Ö. ile on yıldır arkadaş olduğunu ve birlikte H.B.’den eroin aldıklarını ifade etti. Ayrıca, K.G., uyuşturucu alışverişi için annesinden parça parça para aldığını ve ikinci yakalanmasında çantasında hap bulunduğunu söyledi. Mahkeme, H.B.’nin kimlik bilgilerinin temin edilebilmesi amacıyla duruşmayı 26 Şubat 2025 tarihine erteledi. Duruşmanın sonucu, sanıkların ifadelerine göre şekillenecek gibi görünüyor.

KAYNAK: Alanya Sesi