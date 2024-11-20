Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden cinsel istismar davasında, sanık A.Ç. Savunma yaptı. Gazipaşa ilçesinde yaşayan S.G.’ye yönelik nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla tutuksuz yargılanan A.Ç., S.G. ile aralarında gönüllü bir ilişki olduğunu iddia etti. Duruşmada dikkat çeken bir itirafta bulunan sanık, mağdurun görüntülerini izinsiz çektiğini ancak bunu "elinde koz olsun diye" yaptığını ifade etti. A.Ç., görüntüler çekilirken S.G.'nin gülümsediğini öne sürdü.

Mağdur S.G., ailesinin baskısı üzerine altı ay sonra şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın kendisini zorla ilişkiye girmeye zorladığını ve görüntülerini izinsiz aldığını iddia etti. Sanık avukatı ise, taraflar arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğunu savunarak, mağdurun daha önce benzer ilişkiler yaşadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 19 Şubat 2025 tarihine erteledi. Sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağının devam edeceği açıklandı.

KAYNAK: Yeni Alanya