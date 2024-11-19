Alanya'da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yağışlı hava koşullarının etkisiyle korkutucu anlara sahne oldu. Konaklı Mahallesi, Çandırtepe Tüneli çıkışında gerçekleşen olayda, bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve karşı şeride geçti. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı; ekiplerin çalışmaları neticesinde yol kısa sürede yeniden açıldı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, yağmurlu hava koşullarında hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.