Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde bir spor tesisinin üst kısmında bulunan devlet arazisinde, üç şahsın kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine bölgeye giden Jandarma ekipleri, F.Ç. (47), S.M. (53) ve N.K. (64)’yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler, yaptıkları incelemede şahısların yanında getirdiği hilti, su pompası, yılan kamera ve çok sayıda kazı ekipmanına el koydu. Karakola götürülen üç şüpheli, savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi