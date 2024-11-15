Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenli bir trafik ortamı sağlamak amacıyla 13-14 Kasım 2024 tarihlerinde Alanya D-400 Çevre Yolunda radar uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerin sonucunda, hız sınırını aşan 94 araca cezai işlem uygulandı.

Toplamda 208.914 TL ceza kesilen bu araçların sürücüleri, hız limitlerine uymadıkları için yaptıkları ihlalin bedelini ödedi. Alanya Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edileceğini duyurdu.

Yetkililer, sürücülerin hız sınırlarına uymaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, bu tür denetimlerin sürücüleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarını azaltmak için hayati önem taşıdığını belirtti. Alanya'da trafik güvenliğinin sağlanması adına yapılan denetimlerin artarak süreceği ifade edildi.