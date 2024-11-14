Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslarla mücadele amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 19 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü başta olmak üzere 90 ekip ve 303 personel katıldı. Operasyona ayrıca 2 Özel Harekat Timi ve 5 narkotik madde arama köpeği de destek verdi.

Operasyon sonucunda, farklı uyuşturucu maddelerin yanı sıra çok sayıda silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen önemli miktarda nakit para ele geçirildi. Yapılan ara yakalamalar sonucunda 10 kilo 711 gram Skunk, 7 kilo 100 gram Esrar, 4 kilo 679 gram Eroin, 3 kilo 186 gram Metamfetamin, 2 kilo 794 gram Kokain, 3.322 adet Sentetik Ecza, 1.943 adet Sentetik Kannabinoid (A4), 142 adet Ecstasy, 34 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi (Fubinaca), 13 kök Kenevir Bitkisi, 37 adet hassas terazi, 22 adet ateşli silah ve 294 fişek, 776 bin 575 TL, 8 bin 936 Amerikan Doları, 865 Euro, 560 Pound, 30 Sterlin ve 1.500 Dinar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplamda 67 şahıs gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceğini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmaların süreceğini duyurdu.