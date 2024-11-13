Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak için 12-13 Kasım 2024 tarihlerinde genel bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, toplamda 670 araç kontrol edildi.

Denetimlerin sonucunda, 338 araç ve sürücüsüne toplam 882.326 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 22 araç trafikten men edildi.



Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların düzenli olarak yapılacağını ve trafik güvenliğinin artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti. Vatandaşların kurallara uyması ve trafik güvenliğine katkıda bulunmaları çağrısında bulunuldu.