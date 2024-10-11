Olay, Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi, Enişdibi Caddesi’nde bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. Henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, dikkatsizlik sonucu 5. kattan toprak zemine düştü.

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Düşüşü gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşçinin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi