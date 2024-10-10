Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bir zincir markette gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, marketten yükselen dumanları görebilince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangın sonucu zincir markette maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni konusunda yetkililer tarafından incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.